Артем ГАГАРИН: «Я давно такого не видел. Сильный дождь, град и ветер»

Вице-президент криворожского Кривбасса Артем Гагарин поделился впечатлениями после победы над харьковским Металлистом (2:0) в матче 28-го тура УПЛ:

– Я думаю, что вам многое уже сказали по игре. Футболисты как «Кривбасса», так и «Металлиста». Хотел бы обратить внимание, что у нас было два соперника на поле. Я сейчас не об арбитрах, а о погоде. То, что было в Кривом Роге – я давно такого не видел. И дождь так сильный был, и град, и ветер. Сначала мы пытались прятаться от дождя, а потом все вместе делали так, чтобы команды смогли сыграть. Потому что было такое количество осадков, что дренаж просто не выдержал.

Слава Богу, что техническая команда «Кривбасса» и команда стадиона сработали. И работники стадиона, и администраторы все помогали, все корректировали. Все отработали на все сто процентов. Я считаю, что сегодня заслуга в этой победе не только у футболистов и тренерского состава, но и пацанов, которые помогали готовить поле. Хочется добавить, что в такие моменты ты понимаешь, что «Кривбасс» – это мы!

– Если бы сегодня матч не состоялся, какие были бы последствия, чем это угрожало?

– Ну, Металлист бы на поезд опоздал (улыбается). Мы сделали все, чтобы игра состоялась. Игра состоялась. Значит, все службы отработали на все сто процентов. Трибуны аплодисментами поздравили всех, кто работал над тем, чтобы воды не было. Это было очень приятно и так трогательно! И я знаю, что ребята в раздевалке тоже разговаривали между собой. Говорили, что команда так сработала, что мы смогли выйти и сыграть в футбол и победить сегодня.

Смотрю, какие-то медиа публикуют фотки и пишут: «А, они с лопатами!» Да, всем, что было, мы всем выгребали воду. Да, слава Богу, что у нас есть еще и специальная техника для этого, которую мы заказали сразу после матча с «Металлистом 1925», когда здесь тоже был такой сильный дождь. Потоп был, стихийная беда. И мы заказали эти два катка. Они есть, они трудятся. Это значит, что клуб нормально работает. От того «Кривбасса» у нас осталась одна или две газонокосилки. А здесь у нас есть даже такая техника, о которой некоторые даже не знают. Это очень круто и помогает. Помогает выигрывать команде.

– «Кривбасс» выиграл, в субботу будет День города. Клуб посвятил эту победу болельщикам и криворожцам. Ваши пожелания горожанам?

– Мы поздравили шикарно! Победа над таким соперником как «Металлист» – это вдвойне приятно, и я хотел бы отметить сегодня Клищука, потому что он патриотически настроен. Кто обратил внимание, он играл сегодня в красной форме и зеленых гетрах, как флаг Кривого Рога. И действительно отработал классно – один сейв просто невероятный был.

Он действительно спас, круто сыграл. И я знаю, что и он и другие ребята посвятили победу нашему родному городу. Мы же когда говорим «Кривбасс» — это мы, это не только о команде, это о целом городе. Мы – Кривбасс, мы побеждаем, мы идем вперед! И представляете, что будет, когда нашему родному городу будет круглая дата? Я даже не знаю (улыбается).

– Кстати, по статистике, «Кривбасс» в последний раз в рамках УПЛ побеждал «Металлист» 17,5 лет назад. Это, может быть, тоже памятный матч и результат для «Кривбасса»?

– Учитывая, что мы не играли семь лет плюс два года на Первую, Вторую лигу, это уже не 17 лет… Всегда приятно! Мы очень дружим с фанатами «Металлиста», но на поле соперник для нас принципиальный, потому очень приятно победить.

Я очень жду матча «Кривбасс» – «Севастополь»! Думаю, что первая игра должна быть в Крыму. Надеюсь, что может их сразу в Высшую лигу возьмут и мы сыграем уже в следующем году после нашей великой Победы.