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  4. ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 16:27 | Обновлено 25 мая 2023, 17:36
2028
5

ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды

Матч между «Кривбассом» и «Металлистом» был отложен из-за сильного ливня

25 мая 2023, 16:27 | Обновлено 25 мая 2023, 17:36
2028
5
ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды
ФК Кривбасс Кривой Рог

На стадионе «Горняк» в Кривом Роге прямо сейчас проходят очистные работы на футбольном газоне.

Сотрудники арены и ФК «Кривбасс» делают все возможное, чтобы поединок между «Кривбассом» и «Металлистом» состоялся сегодня.

Ранее старт игры 28-го тура УПЛ из-за сильного ливня был отложен на неопределенное время.

ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды

Фото: ФК Кривбасс

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Источник ФК Кривбасс
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Springfield
Бедолаги.  Раньше  бы прислали солдатиков или студентов.  А сейчас и активистов не найти.(
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-1
Mr Voevudskiy
Вот так делают стадионы. дренажная система тупо отсутствует)
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-1
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Злий Глобинець
Як цей стадіон допустили до експлуатації на іграх УПЛ?
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-3
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