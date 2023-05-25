На стадионе «Горняк» в Кривом Роге прямо сейчас проходят очистные работы на футбольном газоне.

Сотрудники арены и ФК «Кривбасс» делают все возможное, чтобы поединок между «Кривбассом» и «Металлистом» состоялся сегодня.

Ранее старт игры 28-го тура УПЛ из-за сильного ливня был отложен на неопределенное время.

ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды

Фото: ФК Кривбасс