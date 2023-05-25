Украина. Премьер лига25 мая 2023, 16:27 | Обновлено 25 мая 2023, 17:36
2028
5
ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды
Матч между «Кривбассом» и «Металлистом» был отложен из-за сильного ливня
25 мая 2023, 16:27 | Обновлено 25 мая 2023, 17:36
2028
5
На стадионе «Горняк» в Кривом Роге прямо сейчас проходят очистные работы на футбольном газоне.
Сотрудники арены и ФК «Кривбасс» делают все возможное, чтобы поединок между «Кривбассом» и «Металлистом» состоялся сегодня.
Ранее старт игры 28-го тура УПЛ из-за сильного ливня был отложен на неопределенное время.
ФОТО. Сотрудники арены Горняк и ФК Кривбасс очищают поле от воды
Фото: ФК Кривбасс
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Комментарии 5
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Бедолаги. Раньше бы прислали солдатиков или студентов. А сейчас и активистов не найти.(
Вот так делают стадионы. дренажная система тупо отсутствует)
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Як цей стадіон допустили до експлуатації на іграх УПЛ?
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