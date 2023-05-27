Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) сыграет в финале грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В матче за титул украинка встретится с Анной Блинковой (WTA 66), которая выступает без флага. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки ни разу не играли между собой.

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