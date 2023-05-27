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WTA
27 мая 2023, 01:15 |
51
0

Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Страсбурге

27 мая 2023, 01:15 |
51
0
Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Элина Свитолина

27 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) сыграет в финале грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В матче за титул украинка встретится с Анной Блинковой (WTA 66), которая выступает без флага. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки ни разу не играли между собой.

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Источник Sport.ua
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