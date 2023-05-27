В субботу, 27 мая, состоится финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 250 в Страсбурге (Франция) между украинской теннисисток Элиной Свитолиной (WTA 508) и представительницей страны 404 Анной Блинковой (WTA 66). Поединок начнется не ранее 16:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер женского украинского тенниса вернулась на корт 3 апреля на турнире в Чарльстоне. В 2022 году Элина объявила о приостановлении карьеры из-за беременности, в октябре она родила дочку и ушла в декрет. Первый поединок после возвращения украинка провела на сером грунте против Юлии Путинцевой. Уже тогда было видно, что характер украинки никуда не делся, а вот с физикой нужно было поработать.

Тот матч она проиграла, и затем последовала череда неудач. Свитолина уступила и в полувыигранном матче Кларе Таусон, и упустила победу с Александрой Игнатик, и мало что смогла противопоставить Александре Саснович в Мадриде. Тем не менее, Элина не сдалась и продолжала верить в свой дальнейший успех. Первый прорыв случился на турнире WTA 125 в Сен-Мало. Там Элина дошла до полуфинала, обыграв на своем пути Деспину Папамихаил, Исалин Бонавентюр и Леолию Жанжан. Украинка остановилась в шаге от финала, уступив опытной Слоан Стивенс, которая вскоре выиграла трофей на тех кортах.

Затем Свитолина поехала на тысячник в Рим, который она дважды выигрывала за свою карьеру. Один из любимых турниров для Элины завершился рано – уже в 1/64 финала именитая украинка проиграла своей соотечественнице Леси Цуренко. Тем не менее, борьба была (4:6, 3:6), и прогресс потихоньку начал просматриваться.



WTA. Елина Свитолина

В Страсбург Элина приехала для того, чтобы подготовиться к Ролан Гаррос. На старте турнира у Свитолиной возникли проблемы против Луизы Чирико – 6:4, 7:6 (7:1), но украинка все равно дожала американку. Далее Элина должна была сыграть против победительницы матча Кэти Волынец – Элизе Мертенс, и Свитолина, чисто теоретически, могла вылететь от любой из них. Но судьба улыбнулась украинке – обе теннисистки снялись с турнира, и Элина должна была сыграть с парницей и лаки-лузером Эрин Рутлифф.

Но и здесь Свитолиной повезло, ведь не пришлось тратить лишние силы: представительница Новой Зеландии отказалась от матча. Без борьбы Элина вышла в четвертьфинал, где сыграла с Варварой Грачевой. Украинка взяла первый сет, и у нее не было никаких проблем до счета 4:1 во втором. Но без спадов нельзя обойтись, Грачова выиграла 3 гейма подряд, и счет стал равным. Однако Свитолина не без помощи своего характера и удачи выиграла 2 оставшихся гейма, закрыв россиянку.

В полуфинале Элине пришлось сыграть с местной любимицей публики Кларой Бюрель. Француженка полностью контролировала ход поединка до 4:1 во второй партии, выиграв первый сет 6:4 без особых проблем. Клара кидала неберущиеся дроп-шоты, удивляла Элину нестандартными ударами, но безумно качественным и умным теннисом. Свитолина играла именно в теннис Клары, в котором Бюрель себя чувствует как в своей тарелке. Однако отыграть весь поединок у Клары на высоком уровне не получилось, в 7-м гейме второго сета ее подача дрогнула, и настало время Свитолиной показать, почему она была третьей ракеткой мира. Элина ушла с 0:40 в своем гейме, сделала брейк в 9-м, не смогла сразу подать на сет, но затем выиграла два гейма подряд и оставила партию за собой.



WTA. Елина Свитолина

Свитолина полностью перехватила инициативу, начала контролировать ход встречи, сразу сделала брейк и повела 2:0, 3:1. При 3:2 украинка отдала подачу, но сразу же сделала обратный брейк и больше уже не дала шансов Бюрель – 6:3.

После завершения поединка Свитолина сказала, что качество ее тенниса еще далеко не на самом возможном для нее уровне, но с характером у украинки точно все в порядке, что она сама и отметила. Элина прекрасно понимает, что победа в Страсбурге даст ей новой толчок в возобновлении карьеры. В финале против Блинковой она будет бороться за каждый поинт, ведь, возможно, это будет матч жизни для нее, по крайне мере на ближайшее время.

Стоит вспомнить заслуги и награды Элины до того, как она приостановила свою карьеру. Элина дважды играла в полуфиналах Grand Slam (Уимблдон 2020 и US Open 2020), а также выигрывала Итоговый турнир в 2018 году. Еще дважды украинка играла в финале WTA Finals (2016, 2019), а также выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в 2020 году. На счету Элины 16 побед в финалах на уровне WTA и всего 3 поражения. Еще у нее 8 трофеев на турнирах ITF и 1 титул на 125-тысячнике.

Свой последний трофей Свитолина выиграла в августе 2021 года на соревнованиях в Чарльстоне.

Анна Блинкова

Какова позиция россиянки насчет войны в Украине, которую развязала ее страна-террорист? Вряд ли мы когда-то узнаем, ведь Блинкова просто молчит, что в принципе делают многие теннисистки из болот.

В теннисном плане успехи Анны всегда перекрывались более именитыми спортсменками из рф. Но, как никак, она все-таки 66-я ракетка мира с наивысшей 54-й позицией.

В Страсбурге Анна обыграла Амандин Эсс, причем проиграв первый сет 4:6. Далее россиянка выиграла у Анны-Лены Фридзам, Эммы Наварро и Лорен Дэвис. Из всех побед, наверное, стоит отметить только успешный матч против Дэвис, хотя американка – далеко не любительница грунта. До соревнований в Страсбурге Блинкова вылетала в 1/32 финала Рима от украинки Ангелины Калининой, уступив нашей спортсменке без шансов: 2:6, 2:6. Вообще в 2023 году Анна может похвастаться только полуфиналом в Хобарте, где она проиграла той же Лорен Дэвис. На всех остальных турнирах она заканчивала выступления либо на старте, либо во 2-м раунде.



WTA. Анна Блинкова

В целом Блинкова – обычная среднестатистическая теннисистка, которая может играть стабильно и у которой нельзя выделить характер, сильную подачу либо уверенный теннис у сетки. Ее игры хватает, чтобы проходить соперниц на уровне Фридзам, Наварро и так далее. Элина, все-таки, из другой обоймы, другого уровня, плюс более опытная.

На счету россиянки – один трофей на уровне WTA 250 в Клуж-Напоке в 2022 году, плюс трофей на 125-тысячнике в Нью-Хейвене и 3 победы на турнирах ITF.

Статистика личных встреч

Это будет первая встреча девушек. До того, как Элина ушла в декрет, уровень Блинковой явно не дотягивал до успехов украинки.

Прогноз

Свитолина считается фавориткой не только из-за своего статуса и прошлых успехов. Игра Элины против Бюрель показала, что она потихоньку нащупывает свою былую форму, может хорошо подавать и грамотно действовать на корте. Да и опыт у Свитолиной куда больший, чем у Анны. Борьба будет в любом случае, но хочется верить в успех украинки. К тому же, у Элины есть дополнительная мотивация, и все знают какая... Прогноз: победа Свитолиной за коэффициент 1.75.