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Чемпионат Италии
Сампдория
26.05.2023 21:45 – FT 2 : 2
Сассуоло
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Италия
26 мая 2023, 23:59 | Обновлено 27 мая 2023, 00:19
131
0

Не стукнули дверью. Сампдория сыграла вничью последний домашний матч

Команда из Генуи покидает элитный дивизион чемпионата Италии

26 мая 2023, 23:59 | Обновлено 27 мая 2023, 00:19
131
0
Не стукнули дверью. Сампдория сыграла вничью последний домашний матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2).

Для «Сампдории» гол в дебюте игры забил Маттео Габбьядини. Затем за «Сассуоло» отличились Доменико Берарди и Матеус Энрике.

«Сассуоло» вел в счете до 78-й минуты, когда автогол провел Мартин Эрлич.

Команда из Генуи досрочно покинула Серии A и не сумела хлопнуть дверью в последней игре перед родной публикой.

Серия А. 37-й тур, 26 мая

Сампдория – Сассуоло – 2:2

Голы: Габбьядини, 8, Эрлич, 78 (автогол) – Берарди, 9, Матеус Энрике, 11

События матча

78’
ГОЛ ! Автогол забил Мартин Эрлич (Сассуоло).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Энрике (Сассуоло).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Маноло Габбиадини (Сампдория).
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Источник Sport.ua
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