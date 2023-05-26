Не стукнули дверью. Сампдория сыграла вничью последний домашний матч
Команда из Генуи покидает элитный дивизион чемпионата Италии
В стартовом матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» дома сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2).
Для «Сампдории» гол в дебюте игры забил Маттео Габбьядини. Затем за «Сассуоло» отличились Доменико Берарди и Матеус Энрике.
«Сассуоло» вел в счете до 78-й минуты, когда автогол провел Мартин Эрлич.
Команда из Генуи досрочно покинула Серии A и не сумела хлопнуть дверью в последней игре перед родной публикой.
Серия А. 37-й тур, 26 мая
Сампдория – Сассуоло – 2:2
Голы: Габбьядини, 8, Эрлич, 78 (автогол) – Берарди, 9, Матеус Энрике, 11
События матча
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