Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17

Сборная Франции выиграла женский Евро WU-17, который прошел в Эстонии.

В напряженном финальном матче в Таллинне Франция одолела Испанию (3:2).

Ранее в полуфиналах Испания победила Англию (3:1), а Франция с двузначным счет разгромила Швейцарию (10:2).

Это первый евротрофей сборной Франции WU-17 в истории. Также побеждали: Германия (8 титулов), Испания (4) и Польша (1).

Евро WU-17 среди женщин

Таллинн (Эстония)

1/2 финала, 23 мая

Испания – Англия – 3:1

– Англия – 3:1 Франция – Швейцария – 10:2

Финал, 26 мая

Испания – Франция – 2:3

Голы: Вики Лопес, 79, 80 – Жозеф, 64, 74, Менди, 78 (пен)

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