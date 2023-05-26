Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17
В финале в Таллинне встретились две сильнейших команды Европы
Сборная Франции выиграла женский Евро WU-17, который прошел в Эстонии.
В напряженном финальном матче в Таллинне Франция одолела Испанию (3:2).
Ранее в полуфиналах Испания победила Англию (3:1), а Франция с двузначным счет разгромила Швейцарию (10:2).
Это первый евротрофей сборной Франции WU-17 в истории. Также побеждали: Германия (8 титулов), Испания (4) и Польша (1).
Евро WU-17 среди женщин
Таллинн (Эстония)
1/2 финала, 23 мая
- Испания – Англия – 3:1
- Франция – Швейцария – 10:2
Финал, 26 мая
- Испания – Франция – 2:3
Голы: Вики Лопес, 79, 80 – Жозеф, 64, 74, Менди, 78 (пен)
Сетка финала четырех
Групповой раунд
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