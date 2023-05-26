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  4. Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17
Чемпионат Европы
26 мая 2023, 22:29 |
264
2

Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17

В финале в Таллинне встретились две сильнейших команды Европы

26 мая 2023, 22:29 |
264
2
Франция одолела Испанию в финале и выиграла женский Евро-2023 WU-17
УЕФА

Сборная Франции выиграла женский Евро WU-17, который прошел в Эстонии.

В напряженном финальном матче в Таллинне Франция одолела Испанию (3:2).

Ранее в полуфиналах Испания победила Англию (3:1), а Франция с двузначным счет разгромила Швейцарию (10:2).

Это первый евротрофей сборной Франции WU-17 в истории. Также побеждали: Германия (8 титулов), Испания (4) и Польша (1).

Евро WU-17 среди женщин

Таллинн (Эстония)

1/2 финала, 23 мая

  • Испания – Англия – 3:1
  • Франция – Швейцария – 10:2

Финал, 26 мая

  • Испания – Франция – 2:3

Голы: Вики Лопес, 79, 80 – Жозеф, 64, 74, Менди, 78 (пен)

Сетка финала четырех

Групповой раунд

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
У команды Франции на ЧМ в Аргентине среди юношей до 20 лет такая-же картина,да и Англия недалеко ушла от них.
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0
Andrey_1992
короче збірна Африки виграла, ще років 20-30 назад були всі світлі, а зараз у Франції повно темношкірих
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