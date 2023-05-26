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WTA
26 мая 2023, 21:12 | Обновлено 26 мая 2023, 21:34
1751
0

Элина СВИТОЛИНА: «За борьбу я бы поставила себе 10, а за выступление – 6»

Украинка прокомментировала победу над Кларой Бюрель в полуфинале турнира в Страсбурге

26 мая 2023, 21:12 | Обновлено 26 мая 2023, 21:34
1751
0
Элина СВИТОЛИНА: «За борьбу я бы поставила себе 10, а за выступление – 6»
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 144) прокомментировала победу над Кларой Бюрель (Франция, WTA 122) в матче 1/2 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция):

«Однозначно, это была тяжелая битва, Клара играла очень хорошо. Было очень сложно, я проигрывала 1:4 во втором сете, были проблемы в игре, и надо отдать должное Кларе, потому что она сыграла великолепный матч. Я знала, что она хорошо использует укороченные. Я пыталась добраться до каждого мяча, но иногда ты просто должен поаплодировать сопернице за ее мастерство и двигаться дальше. Я пыталась выиграть как можно больше очков и в итоге победила.

Мне понадобилось очень много усилий, чтобы выиграть этот матч. Надо было бороться и я оставила на корте все силы. На трибунах было много болельщиков, поэтому я пыталась показать хороший теннис. Мне было немного стыдно из-за своего уровня, я пыталась немного поднять его, показать лучший теннис. Я знала, что зрители будут болеть за Клару, но спасибо вам за то, что вы и меня поддерживали тоже.

Как бы я оценила этот матч? За борьбу я бы поставила себе 10, а за само выступление, учитывая нестабильную игру, – твердую 6. Надеюсь, что завтра мой теннис будет лучше, и вы будете болеть за меня немного больше. Конечно, я рада быть в финале, особенно на этом турнире. Я сыграла много турниров за свою карьеру и мне понравилось выступать здесь. Я благодарна организаторам, что они предоставили мне wild card и дали возможность вернуться сюда. Теперь впереди еще один финал, я постараюсь подготовиться и быть готовой к борьбе».

В финале турнира в Страсбурге Элина сыграет с Анной Блинковой.

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Элина Свитолина WTA Страсбург Клара Бюрель
Источник Большой теннис Украины
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