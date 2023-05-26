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  4. ВИДЕО. Суперкамбек Элины. Как Свитолина вышла в первый финал с 2021 года
WTA
26 мая 2023, 20:35 |
861
0

ВИДЕО. Суперкамбек Элины. Как Свитолина вышла в первый финал с 2021 года

Украинка в трех сетах обыграла Клару Бюрель

26 мая 2023, 20:35 |
861
0
ВИДЕО. Суперкамбек Элины. Как Свитолина вышла в первый финал с 2021 года
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В полуфинале соревнований украинка в трех сетах обыграла Клару Бюрель (Франция, WTA 122) со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Во второй партии украинка проигрывала 1:4, однако смогла выиграть 4 гейма подряд и вернуться в игру, а вскоре и вовсе закрыть за собой поединок.

Для Свитолиной это будет первый финал с августа 2021 года. Тогда она взяла трофей на хардовом турнире WTA 250 в Чикаго.

В матче за титул в Страсбурге Свитолина сыграет с представительницей страны 404 Анной Блинковой. Встреча запланирована на 27 мая, ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

Хайлайты матча:

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Элина Свитолина Клара Бюрель WTA Страсбург
Источник Sport.ua
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