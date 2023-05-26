Стали известны соперницы Байндл и Ястремской в 1/64 финала Ролан Гаррос

Две украинские теннисистки Катерина Байндл (WTA 80) и Даяна Ястремская (WTA 144) узнали соперниц в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В 1/64 финала соревнований Катерина встретится с Ольгой Данилович (WTA 104) из Сербии. Ольга прошла квалификацию к французскому мейджору, обыграв на своем пути Хезер Уотсон, Янину Викмайер и Эрику Андрееву. Байндл и Данилович впервые сыграют между собой.

Даяна на старте основной сетки Ролан Гаррос 2023 сыграет с Донной Векич (WTA 22) из Хорватии. Донна посеяна под 22-м номером. Девушки уже встречались 4 раза, три раза победу одержала украинка. Последний поединок остался за представительницей Хорватии. Напомним, что Ястремская успешно преодолела сито квалификации.

Дата и время начала встреч пока что неизвестны. Ранее своих соперниц в 1/64 финала Ролан Гаррос узнали Калинина, Костюк, Цуренко и Свитолина.