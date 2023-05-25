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WTA
25 мая 2023, 19:08 | Обновлено 25 мая 2023, 19:14
3171
10

Ястремская выиграла финал квалификации Ролан Гаррос

Даяна одолела Грет Миннен из Бельгии

25 мая 2023, 19:08 | Обновлено 25 мая 2023, 19:14
3171
10
Ястремская выиграла финал квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финальном раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Грет Миннен из Бельгии (№119 WTA).

Ролан Гаррос. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:2, 2:6, 6:4

Это была третья встреча теннисисток, Ястремская выиграла во второй раз. В финальной партии украинка проигрывала со счетом 0:3.

Любопытно, что в этом году Ястремская впервые играла в квалификации французского мейджора. Ранее она трижды проходила в основу по рейтингу, но каждый раз уступила в первом раунде.

Ранее соперниц в основе узнали остальные украинки.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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introvert
Невже Даяна нарешті починає проявляти характер, не знічується після серії провалених геймів і опановує себе в кінцівці матчу? Давно такого не було.
Не буду поспішати з висновками. Повірю в зміни на краще, якщо не провалить стартовий раунд основи після виграної кваліфікації, як робила це в усіх попередніх випадках.
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+10
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Sashamar
Отакої! І не згадати, коли востаннє Даяна переламувала гру в третьому сеті. 
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+8
Игорь Городищев
І дуже гарно виграла ! Супер !
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+6
Александр Ад
Так були помилки,но в цілому Дая грала класно.Перемога заслужена,молодець,так тримати!
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+4
Александр Науменко
З перемогою. Але в грі Даяни ніяких змін, "летить - не летить"
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+3
Eugenii Skrypka
По красотє як кажуть!)
Ответить
+1
Andrey_1992
молодець, сьогодні радують дівки наші
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир Коваленко
Неочікувано вбилася в колодочки ! ТЕПЕР вийде в люди
Ответить
0
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