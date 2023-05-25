Ястремская выиграла финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.

В финальном раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Грет Миннен из Бельгии (№119 WTA).

Ролан Гаррос. Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:2, 2:6, 6:4

Это была третья встреча теннисисток, Ястремская выиграла во второй раз. В финальной партии украинка проигрывала со счетом 0:3.

Любопытно, что в этом году Ястремская впервые играла в квалификации французского мейджора. Ранее она трижды проходила в основу по рейтингу, но каждый раз уступила в первом раунде.

Ранее соперниц в основе узнали остальные украинки.