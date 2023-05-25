Ястремская выиграла финал квалификации Ролан Гаррос
Даяна одолела Грет Миннен из Бельгии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) успешно преодолела квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финальном раунде отбора украинка в трех сетах переиграла Грет Миннен из Бельгии (№119 WTA).
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 6:2, 2:6, 6:4
Это была третья встреча теннисисток, Ястремская выиграла во второй раз. В финальной партии украинка проигрывала со счетом 0:3.
Любопытно, что в этом году Ястремская впервые играла в квалификации французского мейджора. Ранее она трижды проходила в основу по рейтингу, но каждый раз уступила в первом раунде.
Ранее соперниц в основе узнали остальные украинки.
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Не буду поспішати з висновками. Повірю в зміни на краще, якщо не провалить стартовий раунд основи після виграної кваліфікації, як робила це в усіх попередніх випадках.