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Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 16:37 | Обновлено 26 мая 2023, 16:38
2763
0

ПАЛКИН – ФИФА : «Ничего не перепутали? Они – агрессор, мы – пострадавшие»

Генеральный директор «Шахтера» разгневан решением Международной федерации футбола

26 мая 2023, 16:37 | Обновлено 26 мая 2023, 16:38
2763
0
ПАЛКИН – ФИФА : «Ничего не перепутали? Они – агрессор, мы – пострадавшие»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал то, что ФИФА продлила действие правила, которое позволяет легионерам фактически приостановить свои контракты с украинскими и российскими клубами во время войны.

«Мы уже потеряли примерно 40 миллионов евро из-за этого решения ФИФА. И сейчас рискуем потерять столько же.

В ФИФА говорят, что на них давил профсоюз футболистов FIFPRO, который требовал вообще предоставить всем легионерам статус свободных агентов. И ФИФА вроде бы уже пошла на компромисс своим решением.

Но мне кажется, что это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с россией. И это еще один момент, который меня невероятно бесит. Как можно было принимать одинаковые решения в отношении нас и российского футбола.

Эй, вы там ничего не перепутали? Они – агрессор, а мы – пострадавшие. Вы уничтожаете нас, а не помогаете.

Хорошо, что сейчас начались какие-то консультации и разговоры о создании фонда поддержки украинского футбола. Это хоть какой-то сдвиг», – сказал Палкин.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин ФИФА
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