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  4. СВИТОЛИНА: «Не было случаев, чтобы мои собеседники поддерживали рф и рб»
WTA
26 мая 2023, 15:58 |
329
0

СВИТОЛИНА: «Не было случаев, чтобы мои собеседники поддерживали рф и рб»

Украинская теннисистка – о том, как восприняли ее возвращение

26 мая 2023, 15:58 |
329
0
СВИТОЛИНА: «Не было случаев, чтобы мои собеседники поддерживали рф и рб»
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как остальные спортсменки отреагировали на ее быстрое возвращение в большой спорт после рождения дочки.

- Как восприняли в Туре твое возвращение?
- Меня очень тепло приняли, очень многие люди были удивлены моей физической форме, ведь Скай было всего 5,5 месяцев, когда я вернулась в Чарльстон, и сыграла там очень хороший матч. Очень многие были удивлены, ко мне подходили, спрашивали по поводу Скай, большинство вопросов про нее (смеется). Так что встретили меня очень хорошо.

- А не было ли проблем или негатива в связи с твоей, да и других украинских теннисисток, позицией относительно бана российских и белорусских игроков?
- У меня не было случаев, где бы со стороны собеседника проявлялась какая-то поддержка в сторону россии или беларуси. Я знаю, что некоторые мои знакомые сталкивались с такой позицией, вообще в мире, не только спортсмены, мол, белорусы и русские должны играть, что «спорт вне политики». Это уже комментарии, которые устарели и на них есть четкие и понятные объяснения, на которые у них уже не находится аргументов.

У меня не было таких ситуаций, все знают мою четкую позицию. Если мне хотят что-то сказать, то я готова ответить.

Поддержка Украины очень хорошая. Я это вижу по своему фонду, по United24, у нас есть возможности проводить какие-то мероприятия, собирать средства. Как только я вернулась, мы сразу же провели с помощью турнира в Чарльстоне благотворительный матч профессионалов и аматоров. Так что делаем вот такие небольшие мероприятия, которые могут помочь в сборе денег.

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Источник Большой теннис Украины
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