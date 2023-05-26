Испания26 мая 2023, 14:55 |
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ВИДЕО. Лунин забил трехочковый в баскетбольное кольцо
Отличный удар ногой от украинского вратаря
26 мая 2023, 14:55 |
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У украинского голкипера Андрея Лунина с игрой ногами все в порядке. Мадридский «Реал» опубликовал видео с тренировки команды, на котором вратарь ударом ногой с дальней дистанции отправил мяч прямо в баскетбольное кольцо:
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😜 ¡TRIPLE, @AndreyLunin13!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2023
⬇ INSIDE TRAINING ⬇
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