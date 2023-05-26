Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лунин забил трехочковый в баскетбольное кольцо
Испания
26 мая 2023, 14:55 |
745
0

ВИДЕО. Лунин забил трехочковый в баскетбольное кольцо

Отличный удар ногой от украинского вратаря

26 мая 2023, 14:55 |
745
0
ВИДЕО. Лунин забил трехочковый в баскетбольное кольцо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

У украинского голкипера Андрея Лунина с игрой ногами все в порядке. Мадридский «Реал» опубликовал видео с тренировки команды, на котором вратарь ударом ногой с дальней дистанции отправил мяч прямо в баскетбольное кольцо:

По теме:
Реал в шаге от подписания Беллингема
Хакими хочет перейти в Реал
ВИДЕО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон
Андрей Лунин Реал Мадрид видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 25 мая 2023, 19:46 2
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа

Украинская компания K2 Promotions выиграла торги на организацию поединка

Российская ракета ударила по клинике в Днепре. Минимум двое погибших
Война | 26 мая 2023, 15:05 5
Российская ракета ударила по клинике в Днепре. Минимум двое погибших
Российская ракета ударила по клинике в Днепре. Минимум двое погибших

РФ продолжает свои террористические атаки

ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
Хоккей | 25.05.2023, 18:48
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Футбол | 26.05.2023, 02:59
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Источник: Арсенал намерен расстаться с 14 футболистами
Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Футбол | 26.05.2023, 12:05
Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Экс-тренер Шахтера возглавит Модену. Сейчас он помогает Аллегри в Ювентусе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
Свитолина, Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц на Ролан Гаррос
25.05.2023, 15:31 20
Теннис
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
Быстрый гол и удаление. Шахтер победил Зарю
24.05.2023, 18:57 82
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
24.05.2023, 20:08 11
Бокс
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
26.05.2023, 07:30
Футбол
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
С Ванатом и без Коноплянки. Заявка сборной Украины на июньские матчи
26.05.2023, 11:39 42
Футбол
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 38
Футбол
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
25.05.2023, 18:19 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности