Франция26 мая 2023, 14:45 |
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Моуриньо – лишь план Б для ПСЖ на пост главного тренера
Приоритетная кандидатура – Зинедин Зидан
26 мая 2023, 14:45 |
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Французские СМИ подтверждают интерес «ПСЖ» к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуриньо. Однако португалец является для чемпионов Франции лишь планом Б.
Приоритетной кандидатурой для «ПСЖ» является Зинедин Зидан. Его хотят пригласить катарские владельцы клуба, в то время как спортивный директор Луиш Кампуш с февраля ведет переговоры с Моуриньо.
Зидану уже было сделано предложение, которое сделает его одним из трех самых высокооплачиваемых тренеров мира. Однако ответа со стороны французского специалиста до сих пор нет.
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