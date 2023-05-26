Моуриньо – лишь план Б для ПСЖ на пост главного тренера

Французские СМИ подтверждают интерес «ПСЖ» к главному тренеру «Ромы» Жозе Моуриньо. Однако португалец является для чемпионов Франции лишь планом Б.

Приоритетной кандидатурой для «ПСЖ» является Зинедин Зидан. Его хотят пригласить катарские владельцы клуба, в то время как спортивный директор Луиш Кампуш с февраля ведет переговоры с Моуриньо.

Зидану уже было сделано предложение, которое сделает его одним из трех самых высокооплачиваемых тренеров мира. Однако ответа со стороны французского специалиста до сих пор нет.