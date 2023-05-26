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ITF
26 мая 2023, 14:15 | Обновлено 26 мая 2023, 14:22
115
0

Ваншельбойм выиграл 2-й матч за день и сыграет в полуфинале в Аддис-Абебе

Эрик оказался сильнее Карана Сингха из Индии

26 мая 2023, 14:15 | Обновлено 26 мая 2023, 14:22
115
0
Ваншельбойм выиграл 2-й матч за день и сыграет в полуфинале в Аддис-Абебе
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№449 АТР) пробился в полуфинал турнира ITF M15 в Аддис-Абебе (Эфиопия).

В матче 1/4 финала украинец в трех сетах переиграл Карана Сингха из Индии (№820 АТР).

Аддис-Абеба. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Каран Сингх (Индия, 8) – 6:2, 4:6, 6:3

Следующим соперником Эрика станет Ришаб Агарвал из Индии (№946 АТР).

На прошлой неделе Ваншельбойм дошел до финала на турнире аналогичной категории в Аддис-Абебе.

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Эрик Ваншельбойм ITF Аддис-Абеба Каран Сингх
Источник Sport.ua
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