ITF21 мая 2023, 13:50 | Обновлено 21 мая 2023, 13:51
216
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Ваншельбойм остановился в шаге от титула в Эфиопии
Эрик проиграл представителю Зимбабве
21 мая 2023, 13:50 | Обновлено 21 мая 2023, 13:51
216
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не смог выиграть титул на грунтовом 15-тысячнике ITF в Эфиопии.
В матче за титул второй сеяный украинец в двух сетах проиграл лидеру посева Бенджамину Локу из Зимбабве.
Аддис-Абеба. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Бенджамин Лок (Зимбабве, 1) – 5:7, 2:6
Отметим, что в текущем сезоне Эрик пока еще не выигрывал турниров. В общем на турнирах такой категории у него 5 выигранных титулов.
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