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  4. Ваншельбойм остановился в шаге от титула в Эфиопии
ITF
21 мая 2023, 13:50 | Обновлено 21 мая 2023, 13:51
216
1

Ваншельбойм остановился в шаге от титула в Эфиопии

Эрик проиграл представителю Зимбабве

21 мая 2023, 13:50 | Обновлено 21 мая 2023, 13:51
216
1
Ваншельбойм остановился в шаге от титула в Эфиопии
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не смог выиграть титул на грунтовом 15-тысячнике ITF в Эфиопии.

В матче за титул второй сеяный украинец в двух сетах проиграл лидеру посева Бенджамину Локу из Зимбабве.

Аддис-Абеба. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Бенджамин Лок (Зимбабве, 1) – 5:7, 2:6

Отметим, что в текущем сезоне Эрик пока еще не выигрывал турниров. В общем на турнирах такой категории у него 5 выигранных титулов.

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ITF Аддис-Абеба Эрик Ваншельбойм Бенджамин Лок
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Перший - ліпший з однаковим рейтингом попався і ... здувся. Колись вважався перспективним
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