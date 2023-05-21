Ваншельбойм остановился в шаге от титула в Эфиопии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм не смог выиграть титул на грунтовом 15-тысячнике ITF в Эфиопии.

В матче за титул второй сеяный украинец в двух сетах проиграл лидеру посева Бенджамину Локу из Зимбабве.

Аддис-Абеба. Финал

Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – Бенджамин Лок (Зимбабве, 1) – 5:7, 2:6

Отметим, что в текущем сезоне Эрик пока еще не выигрывал турниров. В общем на турнирах такой категории у него 5 выигранных титулов.