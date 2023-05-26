Агент Верратти: «Он хочет вернуться в Италию»

Агент Марко Верратти Рафаэла Пимента не исключила возвращение хавбека в итальянский футбол:

«Итальянец рано или поздно думает о том, чтобы вернуться домой. Он всегда хочет вернуться. Не могу сказать, что этого не произойдёт. Уйдёт ли Верратти из клуба по окончании сезона? «ПСЖ» должен закончить чемпионат, а там посмотрим».

Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны «Манчестер Сити».