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  4. Агент Верратти: «Он хочет вернуться в Италию»
Италия
26 мая 2023, 13:30 |
311
0

Агент Верратти: «Он хочет вернуться в Италию»

Рафаэла Пимента – о будущем хавбека «ПСЖ»

26 мая 2023, 13:30 |
311
0
Агент Верратти: «Он хочет вернуться в Италию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратті

Агент Марко Верратти Рафаэла Пимента не исключила возвращение хавбека в итальянский футбол:

«Итальянец рано или поздно думает о том, чтобы вернуться домой. Он всегда хочет вернуться. Не могу сказать, что этого не произойдёт. Уйдёт ли Верратти из клуба по окончании сезона? «ПСЖ» должен закончить чемпионат, а там посмотрим».

Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны «Манчестер Сити».

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Рафаэла Пимента Марко Верратти ПСЖ Серия A
Источник Calciomercato
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