Италия26 мая 2023, 13:30 |
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Агент Верратти: «Он хочет вернуться в Италию»
Рафаэла Пимента – о будущем хавбека «ПСЖ»
26 мая 2023, 13:30 |
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Агент Марко Верратти Рафаэла Пимента не исключила возвращение хавбека в итальянский футбол:
«Итальянец рано или поздно думает о том, чтобы вернуться домой. Он всегда хочет вернуться. Не могу сказать, что этого не произойдёт. Уйдёт ли Верратти из клуба по окончании сезона? «ПСЖ» должен закончить чемпионат, а там посмотрим».
Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны «Манчестер Сити».
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