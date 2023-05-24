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Англия
24 мая 2023, 00:12 |
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0

Манчестер Сити интересуется Верратти

Хавбек «ПСЖ» может продолжить карьеру в АПЛ

24 мая 2023, 00:12 |
165
0
Манчестер Сити интересуется Верратти
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

«Манчестер Сити» запросил у «ПСЖ» информацию по поводу возможного трансфера Марко Верратти. Чемпионы Франции готовы отпустить итальянского хавбека.

Сам Верратти также хочет покинуть «ПСЖ». Ему не нравится критика со стороны фанатов клуба. Для Верратти приоритетный вариант продолжения карьеры – «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Верратти 1 ассист в 36 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. 30-летний итальянец выступает за «ПСЖ» с 2012 года.

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Марко Верратти ПСЖ Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Le Parisien
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