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Испания
20 мая 2023, 09:49 |
274
0

Верратти хочет перейти в Реал

Итальянский хавбек готов покинуть «ПСЖ»

20 мая 2023, 09:49 |
274
0
Верратти хочет перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Одной из причин такого решения является враждебная настроенность к Верратти со стороны фанатов «ПСЖ». Итальянский хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Реале», но для самого мадридского клуба приоритетным вариантом является Джуд Беллингем.

Также возможен вариант возвращения в Италию, где на Верратти претендуют «Интер» и «Ювентус». Отметим, что Верратти никогда не выступал в Серии А: в 2012 году он перешел в «ПСЖ» из «Пескары», которая выступала в Серии В.

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Марко Верратти ПСЖ Реал Мадрид
Источник RMC Sport
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