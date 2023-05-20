Верратти хочет перейти в Реал

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщают французские СМИ.

Одной из причин такого решения является враждебная настроенность к Верратти со стороны фанатов «ПСЖ». Итальянский хавбек хотел бы продолжить карьеру в «Реале», но для самого мадридского клуба приоритетным вариантом является Джуд Беллингем.

Также возможен вариант возвращения в Италию, где на Верратти претендуют «Интер» и «Ювентус». Отметим, что Верратти никогда не выступал в Серии А: в 2012 году он перешел в «ПСЖ» из «Пескары», которая выступала в Серии В.