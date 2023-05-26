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ITF
26 мая 2023, 13:46 | Обновлено 26 мая 2023, 13:56
261
0

Белинский отказался от борьбы в 1/4 финала турнира в Боснии и Герцеговине

Украинец пропустил в полуфинал соперника

26 мая 2023, 13:46 | Обновлено 26 мая 2023, 13:56
261
0
Белинский отказался от борьбы в 1/4 финала турнира в Боснии и Герцеговине
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№650 АТР) в поединке третьего круга турнира ITF M15 в Брчко (Босния и Герцеговина) встретился с 20-летним Стефаном Поповичем из Сербии.

Соперники провели на корте первый сет. Победу в нем со счетом 6:2 одержал Попович. После этого игра была завершена – Белинский отказался от продолжения матча.

Напомним, во втором круге Вячеслав Белинский убрал со своего пути 17-летнего чеха Вита Калину – 6:2, 6:3.

ITF M15 Брчко. Третий круг

Стефан Попович (Сербия) – Вячеслав Белинский (Украина) – 6:2, отказ

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Вячеслав Белинский ITF Брчко
Источник Sport.ua
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