Белинский отказался от борьбы в 1/4 финала турнира в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№650 АТР) в поединке третьего круга турнира ITF M15 в Брчко (Босния и Герцеговина) встретился с 20-летним Стефаном Поповичем из Сербии.

Соперники провели на корте первый сет. Победу в нем со счетом 6:2 одержал Попович. После этого игра была завершена – Белинский отказался от продолжения матча.

Напомним, во втором круге Вячеслав Белинский убрал со своего пути 17-летнего чеха Вита Калину – 6:2, 6:3.

ITF M15 Брчко. Третий круг

Стефан Попович (Сербия) – Вячеслав Белинский (Украина) – 6:2, отказ