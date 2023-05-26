ITF26 мая 2023, 04:44 |
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Белинский сыграет в 1/4 финала турнира в Боснии и Герцеговине
Украинец уверенно преодолел второй круг
26 мая 2023, 04:44 |
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№650 АТР) во встрече второго круга турнира ITF M15 в Брчко (Босния и Герцеговина) выяснил отношения с 17-летним чехом Витом Калиной.
19-летний украинец одержал победу в двух сетах и вышел в четвертьфинал соревнований.
За путевку в полуфинал Белинский сразится с 20-летним Стефаном Поповичем из Сербии.
ITF M15 Брчко. Второй круг
Вит Калина (Чехия) – Вячеслав Белинский (Украина) – 2:6, 3:6
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