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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужны игроки получше»
Англия
26 мая 2023, 13:06 |
254
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужны игроки получше»

Тренер «Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав

26 мая 2023, 13:06 |
254
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Нам нужны игроки получше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг считает, что для борьбы за чемпионство команде нужно усиление состава летом:

«Сможем ли мы бороться за титул в следующем сезоне? Сейчас трудно говорить об этом. Мы должны посмотреть, как пройдёт трансферное окно, но я думаю, что нам нужно больше игроков.

У нас есть хорошая база для развития, но требования должны стать выше, стандарты должны повыситься. Летом нам предстоит поработать с этим составом, посмотреть, сможем ли мы его усилить.

Наш состав хорош для попадания в четвёрку в этой лиге. Но если мы хотим побороться за титул, то нам нужно быть реалистами и посмотреть, что мы можем сделать после двух трансферных окон. Сейчас нам предстоит много работы. Мы добиваемся прогресса в этой команде с этим составом, но нам нужны игроки получше, если мы хотим бороться за самые высокие места».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник The Athletic
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