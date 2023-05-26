Цифры и факты. Важнейшие события 28-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры минувшего тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 20-й раз выигрывает в гостях у «Зари».

Дончане наносят 18-й разгром луганчанам, повторяя свой же рекорд чемпионатов Украины, достигнутый в поединках с «Карпатами», в том числе 9-й – в гостях, устанавливая новое высшее достижение УПЛ.

Горняки празднуют 80-ю крупную викторию на чужих полях.

Оранжево-черные, одержавшие 3-ю кряду победу (мячи 7-1), продлевают свою общую беспроигрышную серию до 16 матчей (+13=3), а гостевую – до 10.

Подопечные Игора Йовичевича забивают 27 матчей подряд, а на чужих полях – 18.

Артем Бондаренко проводит 50-й матч в рядах «Шахтера» (ЧУ – 37, КУ – 1, ЕК – 12, а Тарас Степаненко – 80-й в качестве капитана горняков (ЧУ – 62, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 16).

Артем Бондаренко становится автором 60-го гола дончан в гостевых баталиях с луганчанами.

«Заря» прерывает три свои рекордные серии: победную – из 7 матчей, без поражений в родных стенах – из 21 (+17=4) и голевую домашнюю – из 22-х. Последний раз черно-бело-красные уступали гостям 8 августа 2021 года – 1:2 с «Динамо», а не забивали на своем поле 25 июля 2021-го – 0:1 с «Александрией».

Подопечные Патрика ван Леувена обходятся без мировых 13 матчей подряд (+11-2).

Завершаются две сухие серии луганчан. Рекордная общая – на 410-й минуте, а домашняя – на 320-й.

«Ворскла» с 5-й попытки впервые побеждает в гостях у «Днепра-1».

Бело-зеленые празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 5-1).

Гол Александра Скляра оказывается для полтавчан 10-м в баталиях с днепрянами, а для «Днепра-1» – 50-м, пропущенным на своем поле.

«Днепр-1» терпит 5-е безвольное поражение в УПЛ, в том числе первое в родных стенах.

Подопечные Александра Кучера продлевают голевую серию до 12 матчей.

«Динамо», 4-й раз нанесшее разгром «Колосу», становится автором 30-й крупной виктории сезона-2022/23.

Киевляне, одержавшие 5-ю победу подряд на чужих полях (мячи 14-3), продлевают свою гостевую беспроигрышную серию до 11 матчей (+10=1).

Бело-синие забивают 10 игр кряду, а в гостях – 23.

Назар Волошин становится автором 10-го гола динамовцев в гостевых поединках с ковалевцами.

150-й матч в карьере проводит Александр Тымчик (ЧУ – 109, КУ – 10, СК – 1, ЕК – 18, СУ – 12).

Сухая серия Георгия Бущана достигает 380 минут.

«Колос» терпит 3-е поражение кряду (мячи 1-7), а на своем поле – 4-е (мячи 1-9), устанавливая новый личный антирекорд.

Безголевая домашняя серия подопечных Ярослава Вишняка достигает «рекордных» 257 минут.

Ковалевцы не могут поразить ворота киевлян 362 минуты подряд.

Евгений Волынец становится 10-м игроком, забившим 3 мяча в свои ворота в УПЛ, в том числе первым среди голкиперов.

«Верес» делит очки с «Александрией» во всех трех встречах на своем поле.

Черно-желто-зеленые подписывают 10-ю мировую под руководством Руслана Ротаня.

Мяч, забитый Дмитрием Клецем, оказывается 100-м, пропущенным Никитой Шевченко в чемпионатах Украины.

Безничейная домашняя серия «Кривбасса» достигает 12 матчей (+8=4).

Даниэль Соса становится автором 400-го гола криворожцев в родных стенах, в том числе 20-го в домашних баталиях с «Металлистом».

ФК Кривбасс. Даниэль Соса (№9)

Подопечные Юрия Вернидуба 10-й раз играют на «ноль» в этом сезоне.

«Металлист» проводит 600-й матч в чемпионатах Украины.

Желто-синие терпят в общем 3-е поражение подряд (мячи 0-9), а на чужих полях – 7-е (мячи 3-18).

Безвыигрышная гостевая серия «Металлиста» достигает 11 матчей (+2-9).

Подопечные Перицы Огненовича не забивают 3 матча кряду, как в общем (282 минуты), так и в гостях (278 минут).

«Черноморец», 3-й раз подряд выигравший в гостях у «Львова» (мячи 4-0), становится 4-м клубом отпраздновавшим 100 викторий на чужих полях в чемпионатах Украины.

Победа одесситов оказывается 80-й для гостей в сезоне-2022/23.

«Львов» поднимает планку двух личных антирекордов, потерпев в общем 11 поражений подряд (мячи 5-23), а на своем поле – 6 (мячи 1-10).

Еще два клубных достижения «горожане» повторяют, продлив безничейную серию до 11 матчей, а с пропущенными голами – до 13.

Подопечные Анатолия Бессмертного обходятся без побед 13 матчей кряду (=1-12), а без забитых мячей в общем 495 минут, а в родных стенах – 394.

«Металлист 1925», сделавший 10-ю ничью в гостях, подписывает 10-ю мировую под руководством Эдмара.

Харьковчане не могут поразить ворота хозяев 281 минуту подряд.

Два личных антирекорда обновляет «Ингулец», чья общая безголевая серия достигает 705 минут, а домашняя - 435.

«Минай» и «Рух» 3-й раз подряд расходятся миром.

Закарпатцы проводят 10-й безголевой матч в этом чемпионате.

«Рух» повторяет личный антирекорд, обходясь без побед в гостях 7 матчей кряду (=2-5).

10-й матч в элитном дивизионе проводит тренер желто-черных Виталий Пономарев (+2=5-3, 9-9).

«Рух», сделавший 10-ю нулевую ничью в УПЛ, подписывает 10-ю мировую в нынешнем сезоне.

Безголевая гостевая серия желто-черных достигает 322-х минут.

ФК Динамо. Александр Андриевский

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Андриевский («Динамо»), 50-й – Максим Прядун («Металлист») и Илья Путря («Черноморец»), 1-й – Владислав Герыч и Илья Ольховый (оба - «Львов»).

10-й мяч в УПЛ забивают Александр Андриевский и Георгий Судаков, 5-й – Кевин Келси, 1-й – Даниэль Соса (в 4-й игре).

Владимир Салюк становится автором 550-го гола сезона-2022/23.

85-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Юрий Панькив, 55-й – Евгений Паст, 40-й – Георгий Бущан.

2-ю красную карточку в карьере получает Игорь Снурницын, 1-ю – Максим Жичиков (в 47-й игре).

60-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Владимир Одарюк («Ингулец»), 50-й – Евгений Пасич («Днепр-1»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ