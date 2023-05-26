ITF26 мая 2023, 12:22 |
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Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Эфиопии
Украинец имеет второй номер посева
26 мая 2023, 12:22 |
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№449 АТР) во втором круге турнира ITF M15 в Аддис-Абебе (Єфиопия) выяснил отношения с соперником из Индии Чирагом Духаном (№1931 АТР).
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Соперники провели на корте два сета, в которых украинец отпраздновал уверенную победу и вышел в четвертьфинал.
ITF Аддис-Абеба. Второй круг
Чираг Духан (Индия) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – 1:6, 1:6
Путевку в полуфинал Ваншельбойм разыграет в противостоянии с еще одним теннисистом из Индии Караном Сингхом (№820 АТР), который посеян на турнире под 8-м номером.
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