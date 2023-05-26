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  4. Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Эфиопии
ITF
26 мая 2023, 12:22 |
102
0

Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Эфиопии

Украинец имеет второй номер посева

26 мая 2023, 12:22 |
102
0
Ваншельбойм вышел в 1/4 финала турнира ITF в Эфиопии
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№449 АТР) во втором круге турнира ITF M15 в Аддис-Абебе (Єфиопия) выяснил отношения с соперником из Индии Чирагом Духаном (№1931 АТР).

Соперники провели на корте два сета, в которых украинец отпраздновал уверенную победу и вышел в четвертьфинал.

ITF Аддис-Абеба. Второй круг

Чираг Духан (Индия) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 2) – 1:6, 1:6

Путевку в полуфинал Ваншельбойм разыграет в противостоянии с еще одним теннисистом из Индии Караном Сингхом (№820 АТР), который посеян на турнире под 8-м номером.

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Эрик Ваншельбойм ITF Аддис-Абеба
Источник Sport.ua
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