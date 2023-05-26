Самуэль ЮМТИТИ: «В Барселоне провел четыре года в тюрьме»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который сейчас выступает на правах аренды за «Лечче», признался, что не хотел бы возвращаться в Каталонию:

«В «Барселоне» я провел четыре года в тюрьме. Это касается не только футбола, но и повседневной жизни. Сначала я видел, что в меня верят.

Однако потом начал чувствовать недоверие в свою сторону. От этого мне становилось неловко. Мне нравится в Италии, хочу продолжить выступления здесь».