Испания25 августа 2022, 12:21 | Обновлено 25 августа 2022, 12:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала Юмтити в аренду в Лечче
28-летний француз будет играть за итальянский клуб до конца сезона
25 августа 2022, 12:21 | Обновлено 25 августа 2022, 12:34
468
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Защитник Самюэль Юмтити перешел из «Барселоны» в «Лечче», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
28-летний французский футболист будет играть в «Лечче» на правах аренды до конца нового сезона.
Юмтити был куплен «Барселоной» у «Лиона» летом 2016 года. За каталонцев он провел 133 матча.
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