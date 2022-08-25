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Испания
25 августа 2022, 12:21 | Обновлено 25 августа 2022, 12:34
468
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала Юмтити в аренду в Лечче

28-летний француз будет играть за итальянский клуб до конца сезона

25 августа 2022, 12:21 | Обновлено 25 августа 2022, 12:34
468
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала Юмтити в аренду в Лечче
ФК Лечче

Защитник Самюэль Юмтити перешел из «Барселоны» в «Лечче», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

28-летний французский футболист будет играть в «Лечче» на правах аренды до конца нового сезона.

Юмтити был куплен «Барселоной» у «Лиона» летом 2016 года. За каталонцев он провел 133 матча.

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Источник Sport.ua
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