ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала Юмтити в аренду в Лечче

Защитник Самюэль Юмтити перешел из «Барселоны» в «Лечче», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

28-летний французский футболист будет играть в «Лечче» на правах аренды до конца нового сезона.

Юмтити был куплен «Барселоной» у «Лиона» летом 2016 года. За каталонцев он провел 133 матча.