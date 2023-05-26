Арсенал намерен удержать вингера, которого зовут в Серию А

Лондонский «Арсенал» готовит новый контракт для 23-летнего игрока линии атаки Риса Нельсона.

Сообщается, что «канониры» хотят договориться с вингером о контракте сроком на 4 года.

Нынешнее соглашение Нельсона с «Арсеналом» рассчитано до лета 2023 года. Ранее стало известно, что Риса на правах свободного агента готовы подписать «Рома» и «Аталанта».

В нынешнем сезоне Рис Нельсон провел за «канониров» во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.