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  4. Арсенал намерен удержать вингера, которого зовут в Серию А
Англия
26 мая 2023, 12:01 |
614
0

Арсенал намерен удержать вингера, которого зовут в Серию А

«Канонирам» нужен Рис Нельсон

26 мая 2023, 12:01 |
614
0
Арсенал намерен удержать вингера, которого зовут в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Нельсон

Лондонский «Арсенал» готовит новый контракт для 23-летнего игрока линии атаки Риса Нельсона.

Сообщается, что «канониры» хотят договориться с вингером о контракте сроком на 4 года.

Нынешнее соглашение Нельсона с «Арсеналом» рассчитано до лета 2023 года. Ранее стало известно, что Риса на правах свободного агента готовы подписать «Рома» и «Аталанта».

В нынешнем сезоне Рис Нельсон провел за «канониров» во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

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Источник Twitter
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