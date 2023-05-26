Англия26 мая 2023, 12:01 |
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Арсенал намерен удержать вингера, которого зовут в Серию А
«Канонирам» нужен Рис Нельсон
26 мая 2023, 12:01 |
614
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Лондонский «Арсенал» готовит новый контракт для 23-летнего игрока линии атаки Риса Нельсона.
Сообщается, что «канониры» хотят договориться с вингером о контракте сроком на 4 года.
Нынешнее соглашение Нельсона с «Арсеналом» рассчитано до лета 2023 года. Ранее стало известно, что Риса на правах свободного агента готовы подписать «Рома» и «Аталанта».
В нынешнем сезоне Рис Нельсон провел за «канониров» во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.
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