Италия26 мая 2023, 11:44 | Обновлено 26 мая 2023, 11:52
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Андреа ПИРЛО: «Возобладало желание найти новый вызов»
Итальянский специалист – об уходе из «Карагюмрюка»
26 мая 2023, 11:44 | Обновлено 26 мая 2023, 11:52
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал свой уход из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».
«Это был очень важный и напряженный год, полный личного и профессионального роста.
Я познал и оценил красивый город и другую культуру, но в итоге возобладало желание найти новый вызов.
Хочу поблагодарить «Карагюмрюк» и его замечательных болельщиков за то, что поддерживали меня с самого начала и понимали мой выбор. С сегодняшнего дня у вас появился новый болельщик», - написал Пирло в Instagram.
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