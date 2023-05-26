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Италия
26 мая 2023, 11:44 | Обновлено 26 мая 2023, 11:52
199
0

Андреа ПИРЛО: «Возобладало желание найти новый вызов»

Итальянский специалист – об уходе из «Карагюмрюка»

26 мая 2023, 11:44 | Обновлено 26 мая 2023, 11:52
199
0
Андреа ПИРЛО: «Возобладало желание найти новый вызов»
Instagram. Андреа Пирло

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал свой уход из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Это был очень важный и напряженный год, полный личного и профессионального роста.

Я познал и оценил красивый город и другую культуру, но в итоге возобладало желание найти новый вызов.

Хочу поблагодарить «Карагюмрюк» и его замечательных болельщиков за то, что поддерживали меня с самого начала и понимали мой выбор. С сегодняшнего дня у вас появился новый болельщик», - написал Пирло в Instagram.

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Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк отставка
Источник Instagram
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