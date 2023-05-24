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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Пирло покинул Фатих Карагюмрюк
Италия
24 мая 2023, 16:00 | Обновлено 24 мая 2023, 16:11
663
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пирло покинул Фатих Карагюмрюк

Итальянский специалист прекратил тренировать турецкий клуб

24 мая 2023, 16:00 | Обновлено 24 мая 2023, 16:11
663
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пирло покинул Фатих Карагюмрюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Турецкий «Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Пирло возглавлял «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года, ранее он работал в туринском «Ювентусе».

После 33 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что Пирло может возглавить сборную Бельгии.

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Источник Sport.ua
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