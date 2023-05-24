ОФИЦИАЛЬНО. Пирло покинул Фатих Карагюмрюк

Турецкий «Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе Андреа Пирло с поста главного тренера команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Пирло возглавлял «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года, ранее он работал в туринском «Ювентусе».

После 33 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что Пирло может возглавить сборную Бельгии.