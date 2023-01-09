Пирло может возглавить сборную Бельгии
Итальянец входит в число претендентов
Андреа Пирло находится среди кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Контерио.
Бельгийцы сейчас ищут нового главного тренера после увольнения Роберта Мартинеса. Тот, в свою очередь, сегодня официально возглавил сборную Португалии.
Сам Пирло с июня 2022 года возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк». Кроме этого во взрослой тренерской карьере 43-летнего итальянца только неудачный период работы с «Ювентусом» в 2020 – 2021 годах.
📢🇧🇪 Il Belgio alla ricerca del dopo Roberto Martinez. Inizierà a breve le interviste per trovare il successore del nuovo ct del Portogallo. Nella shortlist dei nomi rimasti anche Andrea Pirlo.@TuttoMercatoWeb— Marco Conterio (@marcoconterio) January 9, 2023
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