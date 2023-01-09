Пирло может возглавить сборную Бельгии

Андреа Пирло находится среди кандидатов на пост главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщает итальянский журналист Марко Контерио.

Бельгийцы сейчас ищут нового главного тренера после увольнения Роберта Мартинеса. Тот, в свою очередь, сегодня официально возглавил сборную Португалии.

Сам Пирло с июня 2022 года возглавляет турецкий «Фатих Карагюмрюк». Кроме этого во взрослой тренерской карьере 43-летнего итальянца только неудачный период работы с «Ювентусом» в 2020 – 2021 годах.