Александрия близка к повторению исторического рекорда по ничьим в сезоне

В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» под руководством Руслана Ротаня сыграла в Ровно вничью 2:2 с местным «Вересом».

Таким образом, александрийцы довели количество своих мирных матчей в нынешней кампании до 13. Это показатель топ-10 исторического рейтинга.

Большее количество ничьих в отдельно взятом сезоне встречалось только 4 раза. При этом рекордный результата в 15 ничьих принадлежит «Александрии» и был ею установлен в сезоне-2017/2018.

Впереди у команды Ротаня матчи с «Зарей» и «Рухом», по результатам которых она может повторить свой исторический показатель.