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Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 11:20 | Обновлено 26 мая 2023, 11:33
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Александрия близка к повторению исторического рекорда по ничьим в сезоне

Команда из Кировоградской области очень миролюбива

26 мая 2023, 11:20 | Обновлено 26 мая 2023, 11:33
150
0
Александрия близка к повторению исторического рекорда по ничьим в сезоне
УПЛ

В матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» под руководством Руслана Ротаня сыграла в Ровно вничью 2:2 с местным «Вересом».

Таким образом, александрийцы довели количество своих мирных матчей в нынешней кампании до 13. Это показатель топ-10 исторического рейтинга.

Большее количество ничьих в отдельно взятом сезоне встречалось только 4 раза. При этом рекордный результата в 15 ничьих принадлежит «Александрии» и был ею установлен в сезоне-2017/2018.

Впереди у команды Ротаня матчи с «Зарей» и «Рухом», по результатам которых она может повторить свой исторический показатель.

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Александрия чемпионат Украины по футболу Английская Премьер-лига
Источник УПЛ
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