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  4. Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 11:22 |
480
1

Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду

Доминго Бланко надеется покинуть Украину в летнее трансферное окно

26 мая 2023, 11:22 |
480
1
Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду
scdnipro1.com.ua. Доминго Бланко

В ближайшее время расположение «Днепра-1» может покинуть аргентинский полузащитник Доминго Бланко.

Накануне сообщалось, что услуги Бланко были предложены его бывшему клубу – «Индепендьенте», а сейчас подтверждение этой информации пришло из Греции.

По данным Sportal.gr, Бланко «не чувствует себя счастливым в Днепре и иначе представлял свой опыт в Европе». Аргентинец хотел бы продолжить карьеру в стране, которая не охвачена войной и находится ближе к центру европейского континента.

Минувшим летом Бланко, который находился в статусе свободного агента, активно интересовался «Панатинаикос», но тогда агенты футболиста погнались за деньгами, и убедили своего клиента перебраться именно в Украину.

Сейчас, получив задание от Бланко, агенты усиленно пытаются найти хавбеку новый клуб. В частности, они посредством письма на e-mail обратились к «Панатинаикосу», рассчитывая, что греческий клуб вернется к варианту с подписанием Бланко.

Отметим, что контракт Бланко с «Днепром-1» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник Sportal.gr
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Gargantua
а он имеет право приостановить контракт?
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