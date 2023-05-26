Через e-mail. Игрока Днепра-1 предложили подписать греческому гранду

В ближайшее время расположение «Днепра-1» может покинуть аргентинский полузащитник Доминго Бланко.

Накануне сообщалось, что услуги Бланко были предложены его бывшему клубу – «Индепендьенте», а сейчас подтверждение этой информации пришло из Греции.

По данным Sportal.gr, Бланко «не чувствует себя счастливым в Днепре и иначе представлял свой опыт в Европе». Аргентинец хотел бы продолжить карьеру в стране, которая не охвачена войной и находится ближе к центру европейского континента.

Минувшим летом Бланко, который находился в статусе свободного агента, активно интересовался «Панатинаикос», но тогда агенты футболиста погнались за деньгами, и убедили своего клиента перебраться именно в Украину.

Сейчас, получив задание от Бланко, агенты усиленно пытаются найти хавбеку новый клуб. В частности, они посредством письма на e-mail обратились к «Панатинаикосу», рассчитывая, что греческий клуб вернется к варианту с подписанием Бланко.

Отметим, что контракт Бланко с «Днепром-1» рассчитан до лета 2025 года.