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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 12:37 |
1141
0

Аргентинский легионер хочет покинуть Днепр-1

Доминго Бланко был бы не прочь вернуться в «Индепендьенте»

25 мая 2023, 12:37 |
1141
0
Аргентинский легионер хочет покинуть Днепр-1
instagram.com/domingo_blanco95

28-летний полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко в ближайшее трансферное окно может покинуть украинский клуб.

Сообщается, что Бланко не ощущает полного комфорта в украинском клубе, из-за чего рассматривает возможность покинуть «Днепр-1» летом.

Одним из вариантов для Доминго Бланко называется «Индепендьенте», руководство которого уже начало оценивать возможность возвращения хавбека. Что правда, в аргентинском клубе помнят, как Бланко повел себя при уходе в «Днепр-1», и это обстоятельство может сыграть негативную роль в вопросе потенциального возвращения Доминго.

Напомним, Доминго Бланко перешел в «Днепр-1» в августе минувшего года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025-го. В текущем сезоне хавбек провел за «спортклубовцев» 23 матча (2 гола, 2 ассиста).

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Доминго Бланко Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Индепендьенте
Источник SoyDelRojo.com
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