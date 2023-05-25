Аргентинский легионер хочет покинуть Днепр-1

28-летний полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко в ближайшее трансферное окно может покинуть украинский клуб.

Сообщается, что Бланко не ощущает полного комфорта в украинском клубе, из-за чего рассматривает возможность покинуть «Днепр-1» летом.

Одним из вариантов для Доминго Бланко называется «Индепендьенте», руководство которого уже начало оценивать возможность возвращения хавбека. Что правда, в аргентинском клубе помнят, как Бланко повел себя при уходе в «Днепр-1», и это обстоятельство может сыграть негативную роль в вопросе потенциального возвращения Доминго.

Напомним, Доминго Бланко перешел в «Днепр-1» в августе минувшего года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025-го. В текущем сезоне хавбек провел за «спортклубовцев» 23 матча (2 гола, 2 ассиста).