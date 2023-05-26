Бензема установил персональное голевое достижение

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил уникальное личное голевое достижение, которого ранее у него еще не было.

Он забил минимум 30 голов во всех турнирах за клуб уже третий сезон подряд. Подобное случилось в его игровой карьере впервые.

В предыдущем сезоне Бензема стал автором 44 голов, а в позапрошлом он забил 30 голов.

Свой 30-й гол в нынешнем сезоне Карим Бензема забил в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано», который состоялся 24 мая и завершился победой мадридцев со счетом 2:1.