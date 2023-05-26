Испания26 мая 2023, 10:59 | Обновлено 26 мая 2023, 11:24
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Бензема установил персональное голевое достижение
Француз добился исторического для себя результата
26 мая 2023, 10:59 | Обновлено 26 мая 2023, 11:24
314
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил уникальное личное голевое достижение, которого ранее у него еще не было.
Он забил минимум 30 голов во всех турнирах за клуб уже третий сезон подряд. Подобное случилось в его игровой карьере впервые.
В предыдущем сезоне Бензема стал автором 44 голов, а в позапрошлом он забил 30 голов.
Свой 30-й гол в нынешнем сезоне Карим Бензема забил в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано», который состоялся 24 мая и завершился победой мадридцев со счетом 2:1.
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