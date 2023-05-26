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Испания
26 мая 2023, 10:59 | Обновлено 26 мая 2023, 11:24
314
0

Бензема установил персональное голевое достижение

Француз добился исторического для себя результата

26 мая 2023, 10:59 | Обновлено 26 мая 2023, 11:24
314
0
Бензема установил персональное голевое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема установил уникальное личное голевое достижение, которого ранее у него еще не было.

Он забил минимум 30 голов во всех турнирах за клуб уже третий сезон подряд. Подобное случилось в его игровой карьере впервые.

В предыдущем сезоне Бензема стал автором 44 голов, а в позапрошлом он забил 30 голов.

Свой 30-й гол в нынешнем сезоне Карим Бензема забил в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано», который состоялся 24 мая и завершился победой мадридцев со счетом 2:1.

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Карим Бензема Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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