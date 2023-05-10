Лига чемпионов10 мая 2023, 05:35 | Обновлено 10 мая 2023, 05:38
291
0
Вровень с Хави. Бензема улучшил свой гвардейский показатель в ЛЧ
Француз вошел в топ-5 старожилов евротурнира
10 мая 2023, 05:35 | Обновлено 10 мая 2023, 05:38
291
0
Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов в Мадриде вничью 1:1 сыграли «Реал» и «Манчестер Сити».
Для 35-летнего французского нападающего «Реала» Карима Бензема эта встреча стала 151-й в Лиге чемпионов.
По данному показателю он настиг бывшего полузащитника, а ныне – главного тренера испанской «Барселоны» Хави. Испанец до этого был четвертым в списке футболистов, сыгравших больше всего матче в Лиге чемпионов.
Ответную встречу полуфинала ЛЧ «Манчестер Сити» и «Реал» проведут в Англии 17 мая.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2023, 20:50 18
В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан
Футбол | 10 мая 2023, 00:23 0
Кевин де Брюйне забил ответный гол для горожан во втором тайме
Футбол | 09.05.2023, 13:47
Футбол | 09.05.2023, 23:54
Теннис | 09.05.2023, 14:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2023, 03:17 3
09.05.2023, 03:57 3
09.05.2023, 14:41 24
09.05.2023, 07:05 4
08.05.2023, 20:57 4
08.05.2023, 13:31 33
09.05.2023, 09:27 4