Вровень с Хави. Бензема улучшил свой гвардейский показатель в ЛЧ

Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов в Мадриде вничью 1:1 сыграли «Реал» и «Манчестер Сити».

Для 35-летнего французского нападающего «Реала» Карима Бензема эта встреча стала 151-й в Лиге чемпионов.

По данному показателю он настиг бывшего полузащитника, а ныне – главного тренера испанской «Барселоны» Хави. Испанец до этого был четвертым в списке футболистов, сыгравших больше всего матче в Лиге чемпионов.

Ответную встречу полуфинала ЛЧ «Манчестер Сити» и «Реал» проведут в Англии 17 мая.