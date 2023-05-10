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  4. Вровень с Хави. Бензема улучшил свой гвардейский показатель в ЛЧ
Лига чемпионов
10 мая 2023, 05:35 | Обновлено 10 мая 2023, 05:38
291
0

Вровень с Хави. Бензема улучшил свой гвардейский показатель в ЛЧ

Француз вошел в топ-5 старожилов евротурнира

10 мая 2023, 05:35 | Обновлено 10 мая 2023, 05:38
291
0
Вровень с Хави. Бензема улучшил свой гвардейский показатель в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов в Мадриде вничью 1:1 сыграли «Реал» и «Манчестер Сити».

Для 35-летнего французского нападающего «Реала» Карима Бензема эта встреча стала 151-й в Лиге чемпионов.

По данному показателю он настиг бывшего полузащитника, а ныне – главного тренера испанской «Барселоны» Хави. Испанец до этого был четвертым в списке футболистов, сыгравших больше всего матче в Лиге чемпионов.

Ответную встречу полуфинала ЛЧ «Манчестер Сити» и «Реал» проведут в Англии 17 мая.

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Карим Бензема Лига чемпионов Хави Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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