Маттеус раскритиковал рокировку в Баварии Нагельсманн – Тухель
Экс-игрок недоволен решением клубного руководства
Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус дал оценку игре «Баварии» после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля.
«Было допущено много ошибок еще до смены главного тренера, что и привело к увольнению. Однако при Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», – заявил Маттеус.
Напомним, 49-летний Тухель возглавил «Баварию» в марте этого года, сменив уволенного Юлиана Нагельсманна. При нем мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В предпоследнем туре чемпионате Германии подопечные Тухеля проиграли «Лейпцигу» (1:3) и за тур до конца сезона упустили лидерство.
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