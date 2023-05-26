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Германия
26 мая 2023, 10:38 | Обновлено 26 мая 2023, 10:44
427
0

Маттеус раскритиковал рокировку в Баварии Нагельсманн – Тухель

Экс-игрок недоволен решением клубного руководства

26 мая 2023, 10:38 | Обновлено 26 мая 2023, 10:44
427
0
Маттеус раскритиковал рокировку в Баварии Нагельсманн – Тухель
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус дал оценку игре «Баварии» после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля.

«Было допущено много ошибок еще до смены главного тренера, что и привело к увольнению. Однако при Нагельсманне «Бавария» держала курс на требл, а при Тухеле стала играть хуже», – заявил Маттеус.

Напомним, 49-летний Тухель возглавил «Баварию» в марте этого года, сменив уволенного Юлиана Нагельсманна. При нем мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии. В предпоследнем туре чемпионате Германии подопечные Тухеля проиграли «Лейпцигу» (1:3) и за тур до конца сезона упустили лидерство.

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Лотар Маттеус Бавария Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
Источник Bild
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