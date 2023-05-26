Директор Металлиста 1925: «Кооператив «Тройничок» сыграли мимо денег»

Исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделен прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги, а также обратился к журналисту Виктору Вацко, который поставил 5000 гривен на победу команды из Петрово из-за якобы договорного характера поединка.

«Весело. Как утверждают авторитетные источники, кооператив «Тройничок» в составе «Ингульца», арбитра низшей категории, «работавшего» на сегодняшнем матче и неизвестного третьего лица, в дальнейшем именуемого «инкогнито», сыграли «мимо денег», «поставив» в азиатских и не только конторах немалые средства. Потирали руки, ожидали пополнения «бюджетов разных уровней», да вот незадача – что-то пошло не так. Констатируем «кассовый разрыв» у «экспертов букмекерского рынка», который, видимо, предстоит покрывать в ближайших турах. Берем попкорн, запасаемся терпением.

Если без сарказма, нет слов, чтобы описать гамму эмоций. В раздевалке, сразу после матча, наша команда «рыдала» от такого «беспристрастного судейства». «Хладнокровное, планомерное «убийство». С первых минут и все время поиск-поиск-поиск чего-то, за что можно «зацепиться». Понимающие футбол всё видели и иронично улыбались. За что вторая жёлтая карточка Жичикову? За то, что был первым на мяче? Стыдобище!!!

Эмоции захлестывают, невозможно спокойно реагировать, вспоминая весь предматчевый «разогрев» от журналистов лудоманов разного жанра и уровня «осведомленности». Чуйка говорите? Берегите себя, не переживайте, не спешите сегодня сразу отыгрывать пять тысяч на матчах АПЛ или еще где бы то ни было. Видимо, случился нефарт у вас, надо бы дать паузу…

А фонд «Трибуна героев» не пострадает. Напротив, уже завтра, очередные 100 тысяч гривен целевым образом от «Металлиста 1925» будут переданы на благое праведное дело. Но куда деть осадок? Неужели авторитетный комментатор, человек досконально знающий футбол и околофутболье, мог не видеть, что даже вдесятером нас сегодня гнали как «врагов народа»? И даже в подобной конфигурации, отбиваясь «10-14», мы не могли проиграть колхозу?

А команду нашу я от души поздравляю. Они сотворили сегодня маленькое чудо. При таком арбитраже отсюда бы не унесли ноги ни «Шахтер», ни «Манчестер Сити».

Парни, вы лучшие! Мы делаем еще один важнейший шаг в части сохранения прописки в УПЛ! Харьков – Город-Герой, а вы сегодня его достойные представители.

PS: Ждем публичных извинений от Виктора Вацко, если слово репутация для него не пустой звук», – написал Неделин.