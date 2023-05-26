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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У Бескоровайного сумасшедшие данные»
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 09:52 |
422
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У Бескоровайного сумасшедшие данные»

Известный тренер посоветовал игрока новому наставнику сборной Украины

26 мая 2023, 09:52 |
422
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У Бескоровайного сумасшедшие данные»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Легендарный экс-главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рекомендует в национальную сборную Украины центрального защитника «Кривбасса» Даниила Бескоровайного.

«Мне очень импонирует Бескоровайный, который сейчас раскрылся у Вернидуба в Кривбассе. Я его взял к себе в Волынь в 16 лет. Он очень хорошо развивается и нужно, чтобы тренеры сборной к нему присмотрелись. У него сумасшедшие данные – он высокий, быстрый, жесткий. Вернидуб дает ему хорошую школу.

Бескоровайный и Забарный – это будет сумасшедшая пара центральных защитников в сборной, тем более Даниил левша, а Илья правша. Также Бескоровайный может сыграть левого защитника, если травму получит Миколенко», - сказал Кварцяный.

Отметим, что Бескоровайный провел за «Кривбасс» в нынешнем сезоне 11 матчей.

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Виталий Кварцяный Даниил Бескоровайный сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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