Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности

Легендарный экс-главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный назвал топ-5 лучших украинских футболистов современности на свой взгляд.

«На первом месте, безусловно, Довбик, на второе место с авансом поставлю Бондаренко, третье отдам Забарному, четвертое – Миколенко, пятое поделят Цыганков и Зинченко.

Ну и не могу не отметить Ярмоленко, ветерана поставлю на шестое», – сказал Кварцяный.

Примечательно, что в топ легендарного экс-наставника «Волыни» не попал 22-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик.