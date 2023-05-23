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  4. Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 09:14 | Обновлено 23 мая 2023, 09:47
2471
5

Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности

Лучшим, по мнению известного тренера, является Артем Довбик

23 мая 2023, 09:14 | Обновлено 23 мая 2023, 09:47
2471
5
Без Мудрика. Кварцяный назвал топ-5 украинских футболистов современности
ФК Челси. Михаил Мудрик

Легендарный экс-главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный назвал топ-5 лучших украинских футболистов современности на свой взгляд.

«На первом месте, безусловно, Довбик, на второе место с авансом поставлю Бондаренко, третье отдам Забарному, четвертое – Миколенко, пятое поделят Цыганков и Зинченко.

Ну и не могу не отметить Ярмоленко, ветерана поставлю на шестое», – сказал Кварцяный.

Примечательно, что в топ легендарного экс-наставника «Волыни» не попал 22-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик.

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Виталий Кварцяный Артем Довбик Михаил Мудрик
Источник FanDay
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Комментарии 5
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Alex196
Люди привыкли жить обманом и слушая как толкали донецкие Мудрика в Англию и сами со временем поверили что это великий игрок .Зачем вам мнение кварцяного .сами посмотрите и оцените игру этой типа звёзды .Он никакой 
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+2
Сергей Долина
Але, якщо Мудрик заб'є, хоча би 1 - м'яч, Кварцяний поставить його на 7 - місце, адже забитий м'яч за пів року, це буде видатна подія.
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0
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Springfield
 Значит Кварцяный выделяет другие качества игроков для себя.  Вот он открыл нам  Хачериди (где он после Бреста?)  , вытащив  того из Мелитополя.   У него феерил румын Эрик Бикфалви (который в Урале забил уже в 2 раза больше).  И т.д.
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-3
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