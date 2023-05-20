Галатасарай верит, что заманчивым предложением сможет повлиять на Довбика
Стамбульцы видят в украинском форварде замену для Бафетимби Гомиса
Лидер сезона в турецкой Суперлиге «Галатасарай» рассчитывает в летнее трансферное окно подписать нового центрфорварда.
В стамбульском клубе ищут замену для 37-летнего Бафетимби Гомиса, и оптимальным кандидатом считают форварда «Днепра-1» Артема Довбика.
Официальные лица «Галатасарая» планируют в ближайшее время провести встречу с агентами Довбика. При этом, в клубе знают, что ранее форвард «Днепра-1» отказывался вести переговоры о переезде в Турцию, но считают, что заманчивым предложением смогут повлиять на украинца и изменить его позицию.
Ранее сообщалось, что Довбик летом может перебраться в «Марсель», но позднее французские СМИ опровергли эту информацию, однако подтвердили, что у форварда «Днепра-1» хватит вариантов из Европы, если он решит покинуть Украину.
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