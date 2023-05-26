Защитник Миная: «Мы надежно сыграли в обороне»

29-летний защитник «Миная» Юрий Кравчук прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (0:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Каждая игра трудная. Слава Богу удалось одержать победу в матче против «Черноморца» в прошлом туре. Мы надежно сыграли в обороне, не позволили сопернику создать серьезные моменты у своих ворот. И должны были реализовывать свои шансы.

Сражаемся друг за друга и поддерживаем. Сегодня ничья - будем играть на победу в следующих играх», - сказал Кравчук.