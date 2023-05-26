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Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 07:58 | Обновлено 26 мая 2023, 08:11
122
0

Защитник Миная: «Мы надежно сыграли в обороне»

Юрий Кравчук – о ничьей с «Рухом»

26 мая 2023, 07:58 | Обновлено 26 мая 2023, 08:11
122
0
Защитник Миная: «Мы надежно сыграли в обороне»
ФК Минай. Юрий Кравчук

29-летний защитник «Миная» Юрий Кравчук прокомментировал ничью со львовским «Рухом» (0:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Каждая игра трудная. Слава Богу удалось одержать победу в матче против «Черноморца» в прошлом туре. Мы надежно сыграли в обороне, не позволили сопернику создать серьезные моменты у своих ворот. И должны были реализовывать свои шансы.

Сражаемся друг за друга и поддерживаем. Сегодня ничья - будем играть на победу в следующих играх», - сказал Кравчук.

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Юрий Кравчук Минай Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Минай - Рух
Источник ФК Минай
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