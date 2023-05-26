Зидан отказался возглавить Аль-Наср с Роналду

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не захотел принимать предложение от клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Саудовский клуб, цвета которого, как известно, с декабря прошлого года защищает португалец Криштиану Роналду, предложил Зидану контракт на два года с зарплатой в 150 млн евро.

Ранее различные источники сообщали, что будущее Зинедина Зидана может быть связано с клубами «ПСЖ», «Ювентус» и «Марсель», а также сборной Франции.

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Зидан ушел из «Реала» весной 2021года. Он дважды приходил в команду в качестве главного тренера, трижды привел ее к победе в Лиге чемпионов.