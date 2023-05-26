Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан отказался возглавить Аль-Наср с Роналду
Другие новости
26 мая 2023, 05:47 |
216
0

Зидан отказался возглавить Аль-Наср с Роналду

Француз отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии

26 мая 2023, 05:47 |
216
0
Зидан отказался возглавить Аль-Наср с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не захотел принимать предложение от клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Саудовский клуб, цвета которого, как известно, с декабря прошлого года защищает португалец Криштиану Роналду, предложил Зидану контракт на два года с зарплатой в 150 млн евро.

Ранее различные источники сообщали, что будущее Зинедина Зидана может быть связано с клубами «ПСЖ», «Ювентус» и «Марсель», а также сборной Франции.

Зидан ушел из «Реала» весной 2021года. Он дважды приходил в команду в качестве главного тренера, трижды привел ее к победе в Лиге чемпионов.

По теме:
РОНАЛДУ: «Чемпионат Саудовской Аравии будет одним из топ-5 в мире»
Аль-Наср – Аль-Шабаб – 3:2. Камбэк и шедевр от Роналду. Видео голов и обзор
Победный гол Роналду и суперкамбэк! Аль-Наср выиграл, уступая по ходу 0:2
Зинедин Зидан Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Теннис | 25 мая 2023, 18:19 14
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге

Первая победа над соперницей из топ-50 после возвращения

Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 25 мая 2023, 19:46 2
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа

Украинская компания K2 Promotions выиграла торги на организацию поединка

ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
Хоккей | 25.05.2023, 22:44
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
ЧМ по хоккею. Латвия сенсационно бьет Швецию, Канада обыграла Финляндию
Ман Юнайтед – Челси – 4:1. Мудрик попал под раздачу. Видео голов и обзор
Футбол | 26.05.2023, 00:45
Ман Юнайтед – Челси – 4:1. Мудрик попал под раздачу. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Челси – 4:1. Мудрик попал под раздачу. Видео голов и обзор
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
Футбол | 25.05.2023, 19:05
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
24.05.2023, 20:08 10
Бокс
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 4
Футбол
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
25.05.2023, 18:41 10
Водные виды
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 34
Футбол
Ограбление. Де Ла Хойя сравнил бой Ломаченко – Хейни со своим с Мейвезером
Ограбление. Де Ла Хойя сравнил бой Ломаченко – Хейни со своим с Мейвезером
24.05.2023, 10:39 7
Бокс
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
Усиление для УПЛ. Полесье подписало игрока, который был в Динамо и Шахтере
25.05.2023, 02:15 1
Футбол
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
Александр КУЧЕР: «За одну игру все сломали. Зачем тогда играть вообще?»
24.05.2023, 15:58 38
Футбол
5 вариантов для Ломаченко
5 вариантов для Ломаченко
24.05.2023, 08:37 41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности