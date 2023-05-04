Малиновский может получить в Марселе титулованного наставника

Французскому клубу «Марсель» приписывают интерес к Зинедину Зидану в качестве нового главного тренера.

50-летний специалист находится в поиске работы. «Марсель», цвета которого защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский, может ее французу предложить, но лишь при определенном условии. Провансальцы сделают Зидану предложение только в том случае, если нынешний наставник команды Игор Тудор примет предложение «Ювентуса», который якобы хочет его видеть у себя.

Впрочем, есть информация, будто «старая синьора» также изучает вопрос приглашения Зинедина Зидана.

«Марсель» в таблице французской Лиги 1 занимает 2-е место с 70 очками после 33 матчей. Он на пять пунктов отстает от лидирующего «ПСЖ».