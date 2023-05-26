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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это плохой год для Челси»
Англия
26 мая 2023, 02:38 |
23
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это плохой год для Челси»

Тренер – о поражении «синих» в матче с «Манчестер Юнайтед»

26 мая 2023, 02:38 |
23
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это плохой год для Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями от поражения команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Это плохой год для клуба. Важно понять, как это можно улучшить. Команда нуждается в перестройке, клуб будет двигаться дальше с точки зрения состава летом. Некоторые вещи нужно улучшить, чтобы выйти на уровень.

Наше количество голов в сезоне показывает, что проблема заключается в том, что мы забиваем недостаточно. Второй тайм показал, почему мы иногда играем в пять защитников», – заявил Лэмпард.

«Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 12-е место, имея 43 очка. В заключительном туре сезона «аристократы» сыграют с «Ньюкаслом».

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Фрэнк Лэмпард Манчестер Юнайтед - Челси Манчестер Юнайтед Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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