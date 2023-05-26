Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это плохой год для Челси»
Тренер – о поражении «синих» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями от поражения команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Это плохой год для клуба. Важно понять, как это можно улучшить. Команда нуждается в перестройке, клуб будет двигаться дальше с точки зрения состава летом. Некоторые вещи нужно улучшить, чтобы выйти на уровень.
Наше количество голов в сезоне показывает, что проблема заключается в том, что мы забиваем недостаточно. Второй тайм показал, почему мы иногда играем в пять защитников», – заявил Лэмпард.
«Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает 12-е место, имея 43 очка. В заключительном туре сезона «аристократы» сыграют с «Ньюкаслом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неприглядная правда о легендарной экс-пловчихе
Даяна одолела Грет Миннен из Бельгии