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Чемпионат Испании
Осасуна
25.05.2023 22:30 – FT 2 : 0
Атлетик
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Испания
26 мая 2023, 00:30 | Обновлено 26 мая 2023, 00:44
68
0

Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций

Голы во втором тайме забили Анте Будимир и Лукас Торро

26 мая 2023, 00:30 | Обновлено 26 мая 2023, 00:44
68
0
Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.

Голы во втором тайме забили Анте Будимир и Лукас Торро.

«Осасуна» набрала 50 очков и поднялась на 7-е место, «Атлетик» опустился на 8-ю строчку. Обе команды имеют по 50 очков и ведут борьбу за 7-е место, которое дает право участвовать от Испании в Лиги конференций. На одно очко отстают «Жирона» и «Севилья» (по 49).

Ла Лига. 35-й тур, 26 мая

Осасуна – Атлетик – 2:0

Голы: Анте Будимир, 50, Лукас Торро, 77

Турнирная таблица Ла Лиги

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетик Бильбао Осасуна видео голов и обзор Анте Будимир Лукас Торро
Источник Sport.ua
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