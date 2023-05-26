Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций
Голы во втором тайме забили Анте Будимир и Лукас Торро
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.
Голы во втором тайме забили Анте Будимир и Лукас Торро.
«Осасуна» набрала 50 очков и поднялась на 7-е место, «Атлетик» опустился на 8-ю строчку. Обе команды имеют по 50 очков и ведут борьбу за 7-е место, которое дает право участвовать от Испании в Лиги конференций. На одно очко отстают «Жирона» и «Севилья» (по 49).
Ла Лига. 35-й тур, 26 мая
Осасуна – Атлетик – 2:0
Голы: Анте Будимир, 50, Лукас Торро, 77
Турнирная таблица Ла Лиги
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