Осасуна переиграла Атлетик из Бильбао в борьбе за выход в Лигу конференций

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» переиграла «Атлетик» со счетом 2:0.

Голы во втором тайме забили Анте Будимир и Лукас Торро.

«Осасуна» набрала 50 очков и поднялась на 7-е место, «Атлетик» опустился на 8-ю строчку. Обе команды имеют по 50 очков и ведут борьбу за 7-е место, которое дает право участвовать от Испании в Лиги конференций. На одно очко отстают «Жирона» и «Севилья» (по 49).

Ла Лига. 35-й тур, 26 мая

Осасуна – Атлетик – 2:0

Голы: Анте Будимир, 50, Лукас Торро, 77

Турнирная таблица Ла Лиги