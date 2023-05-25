Источник: Олег Лужный может возглавить львовские Карпаты

Бывши игрок киевского «Динамо», лондонского «Арсенала» и сборной Украины Олег Лужный может стать главным тренером львовских «Карпат».

Львовский клуб намерен серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно с целью выйти в УПЛ.

Олег Лужный работал тренером в киевского «Динамо», где дважды был исполняющим обязанности главного тренера. Также Лужный возглавлял Таврию (2012–2013), работал в Карпатах (2016) и был ассистентом Александра Хацкевича в «Динамо» (2017–2019).

Как ранее сообщалось, в отставку подал наставник «Карпатах» Андрей Тлумак, не выполнивший задачу на сезон – вывести львовскую команду в УПЛ.