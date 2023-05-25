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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 23:49 | Обновлено 26 мая 2023, 00:06
366
3

Источник: Олег Лужный может возглавить львовские Карпаты

Львовский клуб намерен серьезно усилить состав в летнее трансферное окно

25 мая 2023, 23:49 | Обновлено 26 мая 2023, 00:06
366
3
Источник: Олег Лужный может возглавить львовские Карпаты
ФК Динамо. Олег Лужный

Бывши игрок киевского «Динамо», лондонского «Арсенала» и сборной Украины Олег Лужный может стать главным тренером львовских «Карпат».

Львовский клуб намерен серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно с целью выйти в УПЛ.

Олег Лужный работал тренером в киевского «Динамо», где дважды был исполняющим обязанности главного тренера. Также Лужный возглавлял Таврию (2012–2013), работал в Карпатах (2016) и был ассистентом Александра Хацкевича в «Динамо» (2017–2019).

Как ранее сообщалось, в отставку подал наставник «Карпатах» Андрей Тлумак, не выполнивший задачу на сезон – вывести львовскую команду в УПЛ.

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Карпаты Львов Олег Лужный назначение тренера Андрей Тлумак отставка
Источник Sportarena
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Комментарии 3
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SandroKing
Шо? Опять?!
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Allegro_Barbaro
У Карпат зараз все добре з грошима, як-не-як власник - цукровий магнат. Добудовують нову базу, працюють з арбітрами, виплачують пенсію ветеранам клубу, ну і на трансфери теж є. Тому наступний тренер точно буде вищого рівня, ніж Тлумак. Такого тренера можна було й раніше запросити, але в якийсь момент повірили у фізруківські таланти Тлумака, що їх вистачить для того, аби вийти в УПЛ (тим більше в 60річницю клубу). Але прорахувалися. Тому покличуть якусь місцеву легенду, судячи із загальної тенденції теперішнього керівництва до відновлення славного минулого і т.п.
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0
BekXan
Хто ще? Маркевичи обидва ,Лужний,Грозний,Кварцяний,Сачко?Може досить цієї маячні?
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0
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