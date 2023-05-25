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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 23:23 | Обновлено 25 мая 2023, 23:38
113
0

Сергей КОВАЛЕЦ: «Сегодня Эдмар с Металлистом 1925 играли в катеначчо»

Коуч «Ингульца» прокомментировал ничью в матче против «Металлиста 1925»

25 мая 2023, 23:23 | Обновлено 25 мая 2023, 23:38
113
0
Сергей КОВАЛЕЦ: «Сегодня Эдмар с Металлистом 1925 играли в катеначчо»
ФК Ингулец. Сергей Ковалец

Наставник «Ингульца» Сергей Ковалец прокомментировал ничью в матче 28-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» (0:0):

«Сегодня такой футбол был, интересный. Игра была на результат. Я с Эдмаром разговаривал, говорю ему: Эдик, ты бразилец, но катеначчо делал. Мы понимаем, что команды играют на результат.

Мы хотели победить. К сожалению, не удалось использовать те возможности, которые у нас были. Рахунок 0:0. У нас еще есть два матча, в которых мы должны побеждать.

Игроки стараются забить, но где-то не хватает везения, где-то играет защита или вратарь хорошо. Пока что так. Думаем про «Львов». Что сейчас уже беспокоиться? Нужно готовиться к следующим матчам.

Слава ВСУ и слава Богу, что имеем возможность играть в футбол в это непростое военное время. Видим, что россия – террорист, бомбит каждый день. Но мы победим, будет наша победа над этими террористами. Благодарим военных, что мы можем играть и поддерживать имидж страны».

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Источник ФК Ингулец
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