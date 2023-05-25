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Чемпионат Испании
Мальорка
25.05.2023 20:30 – FT 1 : 0
Валенсия
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Испания
25 мая 2023, 22:52 |
95
0

Валенсия проиграла Мальорке и остается в двух очках от зоны вылета

Единственный гол на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Ведат Мурики

25 мая 2023, 22:52 |
95
0
Валенсия проиграла Мальорке и остается в двух очках от зоны вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Ведат Мурики.

«Мальорка» набрала 47 очков и поднялась на 11-е место. У «Валенсии» осталось 40 очков (13-е место), это лишь на два балла выше зоны вылета.

Ла Лига. 36-й тур, 25 мая

Мальорка – Валенсия – 1:0

Гол: Ведат Мурики, 64

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Мальорка).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мальорка Валенсия Ведат Мурики видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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