Испания25 мая 2023, 22:52 |
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Валенсия проиграла Мальорке и остается в двух очках от зоны вылета
Единственный гол на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Ведат Мурики
25 мая 2023, 22:52 |
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В матче 36-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.
Единственный гол на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Ведат Мурики.
«Мальорка» набрала 47 очков и поднялась на 11-е место. У «Валенсии» осталось 40 очков (13-е место), это лишь на два балла выше зоны вылета.
Ла Лига. 36-й тур, 25 мая
Мальорка – Валенсия – 1:0
Гол: Ведат Мурики, 64
Видеообзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Мальорка).
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