Валенсия проиграла Мальорке и остается в двух очках от зоны вылета

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Мальорка» дома обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил форвард хозяев поля Ведат Мурики.

«Мальорка» набрала 47 очков и поднялась на 11-е место. У «Валенсии» осталось 40 очков (13-е место), это лишь на два балла выше зоны вылета.

Ла Лига. 36-й тур, 25 мая

Мальорка – Валенсия – 1:0

Гол: Ведат Мурики, 64

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