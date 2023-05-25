Лучший игрок и коуч 28-го тура УПЛ: 1-й – автор шедевра, 2-й – сенсации

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 28-го тура.

Обе награды достались представителям полтавского клуба «Ворскла».

Ибрахим Кане признан лучшим игроком, а Виктор Скрипник – лучшим тренером.

«Ворскла» под руководством Скрипника в 28-м туре УПЛ неожиданно обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1 на выезде. Победный гол этом поединке забил Кане, записав на свой счет красивейший мяч. 22-летний малиец провел в футболке полтавской команды 9 матчей в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Сейчас подопечные Скрипника занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ. У команды 39 очков после 28 туров.