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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 23:07 | Обновлено 25 мая 2023, 23:26
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Лучший игрок и коуч 28-го тура УПЛ: 1-й – автор шедевра, 2-й – сенсации

Ибрахим Кане и Виктор Скрипник отлично продемонстрировали себя в матче против «Днепра-1»

25 мая 2023, 23:07 | Обновлено 25 мая 2023, 23:26
591
1
Лучший игрок и коуч 28-го тура УПЛ: 1-й – автор шедевра, 2-й – сенсации
УПЛ. Виктор Скрипник

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 28-го тура.

Обе награды достались представителям полтавского клуба «Ворскла».

Ибрахим Кане признан лучшим игроком, а Виктор Скрипник – лучшим тренером.

«Ворскла» под руководством Скрипника в 28-м туре УПЛ неожиданно обыграла «Днепр-1» со счетом 2:1 на выезде. Победный гол этом поединке забил Кане, записав на свой счет красивейший мяч. 22-летний малиец провел в футболке полтавской команды 9 матчей в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Сейчас подопечные Скрипника занимают 6-е место в турнирной таблице УПЛ. У команды 39 очков после 28 туров.

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Виктор Скрипник Ибрахим Кане Ворскла Полтава Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла
Источник УПЛ
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maxno
Судью забыли как лучшего игрока представить.
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