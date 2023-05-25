24 мая в матче 1/8 финала Кубка Литвы встречались «Кауно Жальгирис» и «Жальгирис» Вильнюс (3:0).

Этот поединок запомнился курьезным автоголом во втором тайме в исполнении команды гостей.

На 80-й минуте, уступая в счете 0:2, вратарь команды из Вильнюса попытался быстро ввести мяч в игру от ворот, но угодил в голову защитнику, и счет стал 0:3.

ВИДЕО. Курьезный автогол. Вратарь Жальгириса попал в голову защитнику