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25 мая 2023, 22:34 | Обновлено 25 мая 2023, 22:41
485
1

ВИДЕО. Курьезный автогол. Вратарь Жальгириса попал в голову защитнику

В 1/8 финала Кубка Литвы играли «Кауно Жальгирис» и «Жальгирис» Вильнюс

25 мая 2023, 22:34 | Обновлено 25 мая 2023, 22:41
485
1
ВИДЕО. Курьезный автогол. Вратарь Жальгириса попал в голову защитнику
ФК Жальгирис

24 мая в матче 1/8 финала Кубка Литвы встречались «Кауно Жальгирис» и «Жальгирис» Вильнюс (3:0).

Этот поединок запомнился курьезным автоголом во втором тайме в исполнении команды гостей.

На 80-й минуте, уступая в счете 0:2, вратарь команды из Вильнюса попытался быстро ввести мяч в игру от ворот, но угодил в голову защитнику, и счет стал 0:3.

ВИДЕО. Курьезный автогол. Вратарь Жальгириса попал в голову защитнику

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Кубок Литвы по футболу Жальгирис Вильнюс Кауно Жальгирис курьезы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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avk2307
Тут на УПЛ похоже. У нас тоже такое вполне может случиться. Но эпично
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